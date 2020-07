Il modello svedese. un bilancio dopo 5 mesi di pandemia

La mortalità, il polso dell’opinione pubblica, il rapporto con i paesi confinanti. La scelta di un paese che non ha fatto il lock down. Intervista con LUCA MALOSTI, ingegnere che da 15 anni vive e lavora in Svezia