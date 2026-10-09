Nobel Pace: Mandela Forum ricorda visita di Pillay a Firenze, firmò ‘muro dei diritti’

“Il Nobel per la pace 2026 assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay è figlio dei grandi insegnamenti lasciati dall’uomo di cui è stata anche avvocata, Nelson Mandela, e siamo onorati che 12 anni fa, nel corso di una sua visita a Firenze, sia venuta a trovarci e a firmare il ‘muro dei diritti’ che abbiamo eretto nel nostro luogo intitolato a Madiba”.

Così Massimo Gramigni, presidente dell’Associazione Nelson Mandela Forum di Firenze, commenta la notizia del Nobel a Pillay. “Pillay – sottolinea Gramigni – è esperta di diritti umani e giustizia riparativa, con incarichi di primo piano nella giustizia internazionale per le battaglie contro i crimini di guerra. Per anni ha difeso attivisti anti-apartheid e detenuti politici, tra cui Nelson Mandela, denunciando torture e abusi. E’ una donna e una professionista eccezionale”. “A Firenze – ricorda Gramigni – Pillay venne nel settembre 2014, visitò Palazzo Vecchio e gli Uffizi e lasciò la sua firma con dedica negli spazi del ‘muro dei diritti’ del Mandela forum dedicato alla storia dei diritti umani, figlio di quella scelta straordinaria di dare a Firenze una casa chiamata col nome di chi ci ha lasciato due comandamenti indelebili: che il colore della pelle non può dividere gli uomini, e che un uomo non può mai essere schiavo di un proprio simile. Dalla nostra Associazione giungano congratulazioni vivissime al Sudafrica e alla giudice Navi Pillay”.