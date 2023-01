Neve anche sull’Appennino Pratese, spargisale in azione

By

Prato, mezzi spazzaneve e spargisale (tre per ora) in azione sulla strada 325 fra la Toscana e l’Emilia-Romagna da stamani per la caduta di neve anche nel Pratese, in alta Val di Bisenzio a Montepiano.

Lo riferisce la Provincia di Prato sottolineando che il bollettino meteo del Consorzio Lamma prevede domani neve anche a quote collinari (oltre 300-400 metri) con accumuli fino a 5-10 cm, per cui è stata emessa un’allerta gialla su tutta la regione.

Gli interventi consistono nello sgombero della neve e nello spargimento di sali disgelanti per favorire l’abbassamento crioscopico a seguito del verificarsi di eventi non programmabili legati ad avverse condizioni meteorologiche. Gli interventi di spalatura vengono attuati non appena il manto nevoso supera lo spessore di 4-5 cm.