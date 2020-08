Nencini (Orgoglio Toscana): 20 mila posti di lavoro in Toscana in sei mesi grazie a recovery found

Lo ha detto il senatore e presidente del consiglio nazionale del Psi, on. Riccardo Nencini alla presentazione dei candidati socialisti nella lista ‘Orgoglio Toscana’ che appoggia la candidatura di Eugenio Giani

“La disoccupazione si è allargata, ha colpito i più giovani. Arriveranno le risorse del Recovery Fund, speriamo anche parte del Mes: noi vogliamo usare 500

milioni, attingendoli subito dal bilancio regionale, per creare in sei mesi 20mila posti di lavoro in Toscana per i giovani, con l’obiettivo della valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio e dell’ambiente”. Lo ha detto il senatore e presidente del consiglio nazionale del Psi, on. Riccardo Nencini alla

presentazione dei candidati socialisti nella lista ‘Orgoglio Toscana’ che appoggia la candidatura di Eugenio Giani. “Questa è la prima misura da fare – ha aggiunto -. Dobbiamo anche valorizzare il territorio minore e i beni artistici e culturali

minori”. Parlando della lista Nencini ha spiegato che “i candidati socialisti di ‘Orgoglio Toscana’ sono circa il 50%. Si prefigura come la lista riformista perfetta. L’obiettivo del 3% è raggiungibile, c’è poi una raccolta di forza intorno a Giani che è nella condizione di farcela, non solo per i sondaggi ma come espressione di una tradizione riformista che in Toscana ha un suo peso. L’importante è mettere argomenti concreti per affrontare una fase delicatissima, non siamo ancora fuori dall’emergenza Covid e quindi serviranno un anno, un anno emezzo di provvedimenti transitori per rimettere la Toscana in

perfetto galleggiamento, con un occhio al lavoro”.