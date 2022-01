Nel Fiorentino possibili nevicate sopra i 400 metri

Nel Fiorentino possibili nevicate sopra 400 metri. Protezione civile: ‘Valdarno Inferiore e Valdelsa-Valdera esclusi’

La sala di Protezione civile della Citta’ metropolitana di Firenze segnala per domenica 9 gennaio il rischio neve su tutte le aree della Metrocitta’ ad esclusione del Valdarno Inferiore e Valdelsa-Valdera. Previste deboli nevicate fino a quote collinari oltre 400-500 metri e fino ai fondovalle nella Romagna-Toscana.

In una nota diffusa da Palazzo Vecchio si spiega che il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticita’ per la zona che riguarda anche il Comune di Firenze ha emesso un codice giallo per rischio neve sulle zone collinari dalle 6 alle 18 di domani. Secondo gli esperti, si spiega, “per la giornata di domani e’ previsto un peggioramento per il rapido ingresso di aria fredda e perturbata con rovesci temporaleschi sulle zone costiere e nevicate fino a quote collinari o localmente di pianura sulle zone interne. In dettaglio nel corso della mattinata possibilita’ di deboli nevicate sulle zone interne generalmente fino a quote collinari (oltre 400-500 metri) e fino ai fondovalle di Alto Mugello, Casentino e della provincia di Arezzo”.