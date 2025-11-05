Nave incagliata a Marina di Massa, parte la rimozione

Hanno preso il via i lavori per la rimozione della motonave Guang Rong dal pontile di Marina di Massa, oggetto stamani di un sopralluogo nell’area di cantiere col prefetto Guido Aprea, il sindaco Francesco Persiani, i vertici delle forze di polizia e il comandante della capitaneria di porto. la rimozione “prevede una serie di fasi – ha spiegato Aprea -, ma noi confidiamo” che “entro Natale questa attività, meteo e imprevisti permettendo, dovrebbe essere completata”.

La nave cargo Guang Rong era andata a incagliarsi nel pontile e nel basso fondale con la tempesta del 28 gennaio scorso. “Il tempo non è trascorso inutilmente – ha detto il prefetto Aprea – sono state fatte operazioni di messa in sicurezza, è stato salvato ovviamente l’equipaggio all’inizio, poi c’è stata la messa in sicurezza da un punto di vista ambientale, l’analisi di quello che era il materiale eventualmente fuoriuscito, e così via fino ad arrivare all’espletamento di tutte le procedure che dovevano essere rispettate”.

Per il sindaco Persiani “c’è stato qualche leggero ritardo” ma i lavori sono partiti “tutto sommato in tempi ragionevoli” e “stiamo lavorando per rimettere al più presto il pontile a disposizione della città. Ci vorrà un po’ di tempo, ci vuole pazienza, ma anche su questo stiamo lavorando: per fortuna abbiamo avuto la presenza del ministro Salvini il quale ci ha garantito che anticiperà le risorse iniziali per poterlo ricostruire”.