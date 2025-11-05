Giornalisti: morto Piero Ceccatelli, ha raccontato Prato come pochi

Mondo del giornalismo pratese e toscano in lutto per la scomparsa di Piero Ceccatelli, 65 anni.A darne annuncio la moglie, Paola, sui social. “Piero ci ha lasciato. Ci mancherà molto. Mancherà alla sua città ed a tutte le città dove ha lavorato e che ha amato – scrive -. Mancherà il sui sguardo obiettivo, di giornalista onesto e la sua intelligenza di uomo libero. Non diventerà mai vecchio, anche se avrei voluto lo diventasse insieme a me”.

Innamorato della sua città e grande tifoso della Fiorentina, Ceccatelli, una laurea in giurisprudenza, fin da giovane aveva mosso i suoi passi nel mondo del giornalismo. Era iscritto all’Ordine della Toscana dal 1980. Ha collaborato con La Città, il Tirreno, Radio Prato, Tv Prato ed era poi entrato a La Nazione dove era diventato caporedattore. E’ stato un punto di riferimento per il giornalismo a Prato. Nel 2020 aveva ricevuto la targa dell’Ordine per i 40 anni di attività. Nel 2024 e 2025 aveva presieduto la giuria del Premio giornalistico nazionale David Sassoli, istituito per ricordare l’ex presidente del Parlamento Europeo. Cordoglio del presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, e del presidente di Odg Toscana Giampaolo Marchini. “Abbiamo perso un giornalista serio, acuto e attento – dichiarano Marchini e Bartoli -. Aveva una passione invidiabile per la professione che ha sempre interpretato nel rispetto delle regole e della persona. Un riferimento per tanti di noi che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarlo. La sua scomparsa è un dolore per tutti. Il mio personale abbraccio alla famiglia”. Da pochi anni in pensione si era molto impegnato per il reinserimento lavorativo dei detenuti con il progetto Seconda chance.

“Un giornalista scrupoloso ed obiettivo, innamorato della sua città ma che sapeva guardare oltre, intelligente e pungente, onesto e sempre cordiale come molti ricordano. Sicuramente una perdita per tutti”, “una grande penna, ma anche una grande anima ed uno spirito libero”. Così il presidente della Toscana Eugenio Giani esprime cordoglio per la morte del giornalista Piero Ceccatelli.