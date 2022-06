Nardella: una legge popolare per salvare i centri storici

By

La presentazione in Consiglio comunale della proposta di legge di iniziativa popolare per la salvaguardia del decoro, della vivibilità e dell’identità dei centri storici. Nardella. “Riporteremo i residenti in centro”

Una proposta di legge di iniziativa popolare per la salvaguardia del decoro, della vivibilità e dell’identità dei centri storici:l’ha presentata il sindaco di Firenze Dario Nardella in Consiglio comunale.

Una legge innovativa anche perché da’ una definizione giuridica di centro storico e che si basa su tre gli obiettivi dichiarati.

Innanzitutto incentivare il ritorno della residenza in centro, combattere il turismo squalificato ‘mordi e fuggi’ e regolare gli affitti turistici brevi “come succede in altre città europee ha detto Nardella. Il secondo è quello di tutelare il commercio tradizionale, l’artigianato. Il terzo “favorire il decoro anche inducendo i proprietari di immobili degradati ed abbandonati ad intervenire per il loro restauro prevedendo anche delle forme di contribuzione”.

“Dialogheremo con gli altri Comuni” sottolinea ancora Nardella. Che aggiunge “porterò la proposta anche all’Anci, dobbiamo raggiungere e superare 50.000 firme, e l’obiettivo è sicuramente alla nostra portata anche perché oggi è possibile raccogliere firme in via digitale”.

“In questo modo -ha sottolineato il sindaco di Firenze- noi mettiamo in campo strumenti che siano garantiti dalla legge nazionale perché fino ad ora i sindaci e le amministrazioni locali si sono mosse con azioni che spesso vengono attaccate nelle sede giudiziarie e nei tribunali amministrativi perché manca appunto una legge nazionale che ci dia poteri certi ed incisivi per salvare i nostri centri storici”.

Per Nardella -che ha sottolineato come Nda qui a settembre” verrà avviata “una campagna di ascolto e di confronto con le amministrazioni comunali, con le associazioni delle imprese e con i residenti”- “l’interesse e la tutela del centro storico riguarda tutte le forze politiche. Noi abbiamo già avviato un dialogo con le città di Venezia, di Bergamo e di Roma, ma siamo sicuri di trovare tanti altri amministratori e sindaci d’accordo con questa iniziativa. Non abbiamo la pretesa di portare avanti solo la bandiera di Firenze, lo facciamo anche nell’interesse dell’Italia”.