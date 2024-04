Nardella sul commercio a Firenze: “amplieremo aree con vincoli alle merceologie nel centro storico”

Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa sullo stato di avanzamento della riqualificazione di via Cavour, rispondendo a un commento sul fatto che il centro storico sia sempre più dedicato ai turisti.

“Noi amplieremo, e già in queste settimane ci stiamo lavorando con l’assessore Bettarini, le strade e le aree dove metteremo il vincolo alle merceologie”. Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa sullo stato di avanzamento della riqualificazione di via Cavour, rispondendo a un commento sul fatto che il centro storico sia sempre più dedicato ai turisti. Il sindaco ha ricordato che “grazie anche ad una nuova norma che consente di usare l’argomento dei centri storici nelle aree Unesco per limitare la deregulation del commercio, noi faremo in strade come via Cavour quello che abbiamo già fatto su Ponte Vecchio, via Tornabuoni, perché”, ha proseguito “la limitazione della regulation del commercio ha avuto successo. Da quando abbiamo messo il blocco ai fast food siamo riusciti ad arginare certe iniziative”. “Vi ricorderete – ha concluso il sindaco – quando volevano aprire un grandissimo fast food americano in piazza del Duomo?

Lo abbiamo bloccato. Anche con le associazioni delle imprese, Confcommercio e Confesercenti, noi estenderemo l’area dove metteremo dei vincoli alle merceologie che non corrispondono alla storia e all’identità del centro storico e che non sono neanche utili ai residenti. Valuteremo di fare ciò anche in via Cavour, naturalmente in accordo con le associazioni e con le imprese”.