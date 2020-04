Nardella, “Situazione economica Comune Firenze drammatica”

Firenze, “In questo momento abbiamo in cassa” al Comune di Firenze “80 milioni di euro e ogni mese ne dobbiamo spendere 25 di stipendi per i nostri 4.000 dipendenti. Nel frattempo, dobbiamo pagare i contratti vincolati, come la gestione dei rifiuti. La situazione è drammatica e deve essere risolta subito”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, collegato con la trasmissione ‘Omnibus’ su La7, in riferimento alle conseguenze economiche del Coronavirus.

Tra le necessità, ha continuato Nardella “concretizzare la decisione di Cassa depositi e prestiti di sospendere le rate dei mutui dei Comuni per quest’anno, lo stesso vale per la Bei”, “un piano” specifico “nel decreto aprile” e “l’erogazione di liquidità immediata alle” amministrazioni “per far fronte alla sospensione delle tasse”.

Secondo il sindaco “ci vuole un piano radicale di semplificazione burocratica: i 400 mln” di euro per i generi alimentari “ci sono stati dati senza alcun tipo di vincolo, in modo da poterli spendere subito: questa deve essere la regola, non l’eccezione. Quando ci sarà immissione di liquidità non possiamo passare mesi e forse anni per poterli utilizzare. E’ il momento di mettere in campo un bilancio di guerra”.

“L’imposta di soggiorno – ha aggiunto – non la vedremo nel 2020, e non possiamo far pagare più tasse ai cittadini” visto che non arrivano queste risorse. “Ben venga il piano di emissione di titoli europei – ha concluso Nardella -. L’Europa ha un bilancio che è l’1% del Pil europeo, è niente: può essere aumentato, emettere titoli per finanziare il bilancio europeo attraverso l’indebitamento e consentire agli stati nazionali di avere risorse e finanziare i Comuni”.

Inoltre, gli enti locali “saranno spinti a vendere il proprio patrimonio, ma dalla vendita degli immobili” si ottengono “risorse che però non” possono essere messe “sulla spesa corrente”.