Nardella: “Ringrazio Draghi per aver sottolineato, l’appello bipartisan dei quasi 2mila sindaci”

Firenze, “Ringrazio il presidente Draghi per aver sottolineato, in un discorso alto, fermo e chiaro, l’appello bipartisan dei quasi 2mila sindaci, 1933 per l’esattezza, di cui abbiamo pubblicato nome, cognome e Comune di appartenenza – ha scritto su twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella”.

“Si tratta di primi cittadini delle più grandi città del Paese e di centinaia di piccoli Comuni di centro destra, centro sinistra e civici, da nord a sud – ha continuato Nardella – Un fatto mai avvenuto prima, che dimostra come nel Paese sia in atto una spinta compatta, trasversale a sostegno della continuità del governo Draghi per garantire la stabilità, la ripresa economica e la risoluzione dei tanti problemi sociali”.

Secondo quanto spiegato dal sindaco Dario Nardella nella sua dichiarazione inoltre “stanno continuando ad arrivare altre adesioni” all’appello. La lettera aperta per convincere Mario Draghi a restare al Governo era stata lanciata sabato scorso dai sindaci di Firenze, Venezia, Milano, Genova, Bari, Bergamo, Pesaro, Asti, Torino, Ravenna, Roma.

“Noi Sindaci – così nella lettera -, chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo”.