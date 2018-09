Nardella, ordinanza ‘antipanino’: sopralluogo oggi in Via de’ Neri

Durante il soprallugo di oggi in via de’ Neri, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha consegnato le locandine con le nuove regole del decoro, per poi passare in Piazza Annigoni per posare la prima pietra del nuovo edificio polivalente. L’ordinanza antibivacchi che impone il divieto (con multe fino a 500 euro) di fermarsi a mangiare sui marciapiedi di alcune strade del centro, al via da oggi, “non ha finalità di punire le persone ma di introdurre un elemento di buonsenso”, ha dichiarato il primo cittadino.

Lo ha detto oggi, durante un sopralluogo in via de’ Neri, uno degli spazi dove è in vigore l’atto (ed ‘epicentro’ di code e bivacchi di turisti che si fermano a comprare e consumare panini in alcuni negozi della via), il sindaco Dario Nardella, che ieri ha firmato la misura. “Questa è una risposta concreta e di buonsenso – ha aggiunto il sindaco -. Ovviamente non siamo così ingenui da pensare che un’ordinanza basti a risolvere un problema così complesso, però è uno strumento molto semplice che consente alla polizia municipale, che avrà una pattuglia fissa e nei dintorni, per invitare quei turisti cafoni, come li chiamo io, che si siedono, bivaccano, sporcano il marciapiede e la strada”.

L’obiettivo dell’atto, ha proseguito ancora Nardella, “è evitare questo assembramento così intenso e critico in una sola via. Se le persone si distribuiscono in più strade e in più piazze il fenomeno sarà certamente più ridotto. Intanto abbiamo delle locandine, in italiano e in inglese, che saranno esposte in tutte le vetrine dei negozi, e che informeranno i turisti di questa novità”.