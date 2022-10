Nardella incontra Ursula Von Der Leyen

By

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha incontrato la presidente della commissione UE, Ursula Von Der Leyen.

Al centro dell’incontro tra il sindaco Nardella e la presidente Von Der Leyen, si è posta la necessità di ricostruire le città ucraine e le modalità con cui affrontare la crisi energetica nelle città europee.

Il colloquio, tenutosi a Bruxelles, tra la presidente della Commissione UE Ursula Von Der Leyen e una delegazione di Eurocities, guidata dal sindaco di Firenze Dario Nardella, ha affrontato il problema della crisi energetica nelle città europee e la necessità di ricostruire le città distrutte in Ucraina.

È la prima volta che si svolge un incontro ufficiale tra un presidente della Commissione UE e una delegazione di Eurocities, la più grande rete europea di sindaci che rappresenta più di 200 città per un totale di più di 160 milioni di abitanti.

Fanno parte della delegazione Eurocities, il sindaco e presidente di Eurocities Dario Nardella, il sindaco di Danzica e membro del Comitato europeo delle regioni Aleksandra Dulkiewicz, il sindaco di Kiev e presidente dell’associazione delle città ucraine Vitali Klitschko, il sindaco di Lione Grégory Doucet, il sindaco di Riga Mārtiņš Staķis eil segretario generale di Eurocities André Sobczak.

Crisi energetica nelle città europee

Sulla crisi energetica nelle città europee, i vari sindaci hanno espresso il loro sostegno alla presidente Von Der Leyen e si sono dichiarati disponibili per raggiungere una soluzione nel summit della prossima settimana. L’incontro avrà come argomento la fissazione del Price Cup del gas e una negoziazione comune europea per l’acquisto di quest’ultimo.

Dario Nardella, sul problema del caro energia ha dichiarato che: “I costi dell’energia nelle nostre città sono aumentati in media del 30%, senza l’impegno delle città non sarà possibile vincere la sfida della crisi energetica. Su questo punto c’è piena collaborazione”.

Un’altra richiesta effettuata dai sindaci durante il convegno riguarda invece la possibilità di avere un effettiva semplificazione delle autorizzazioni per impianti di energia pulita. Più precisamente i vari sindaci hanno chiesto alla presidente della Commissione UE di spingere con gli stati membri per avere una effettiva semplificazione delle autorizzazioni per mettere impianti a energia pulita sui tetti delle città.

La presidente Von Der Leyen ha poi anticipato, sempre per gestire l’emergenza energetica, che la Commissione predisporrà un budget per fronteggiare la crisi e ha promesso che valuterà lo stanziamento delle risorse destinate alle città tramite i fondi di coesione e tramite la rete delle 100 neutrale climate Cities. Si tratta di una rete di città, della quale fanno parte tutte le principali città italiane, impegnate ad abbattere le emissioni di CO2 con venti anni di anticipo rispetto all’obiettivo europeo.

Ricostruzione città ucraine

Altro tema dell’incontro è stato quello della ricostruzione delle città ucraine. Nardella, ha detto che “a Kiev è stata sfiorata una strage vera e propria solo tre giorni fa, a causa delle bombe sganciate nel centro e in particolare su un parco che solo per un caso non era pieno di famiglie con bambini”.

Insieme, la presidente Von Der Leyen ed i sindaci, hanno fatto il punto della situazione, definendo un piano di ricostruzione dell’Ucraina, al quale le città europee dovranno partecipare con aiuti concreti. Gli aiuti richiesti sono: supporto tecnico, servizi, assistenza alla progettazione e alla ricostruzione di scuole, ospedali e altri edifici pubblici delle città ucraine.

Infine è stato anche discusso l’accordo firmato a Kiev, il 19 agosto scorso, dai sindaci di Eurocities con i sindaci ucraini, alla presenza del presidente Zelensky.