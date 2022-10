Firenze: giovane donna resiste a tentata rapina

Una giovane donna è stata vittima di una tentata rapina a Firenze

La giovane donna si è ritrovata vittima di una tentata rapina la notte scorsa, verso l’una del mattino, in via Fratelli Rosselli.

L’arma dei carabinieri di Firenze sta indagando sull’accaduto che ha coinvolto una giovane donna la notte scorsa, in via Fratelli Rosselli. La ventenne è stata coinvolta in un tentativo di rapina, alla quale ha resistito. L’uomo, da bordo di un motorino, ha provato a strapparle la borsa. La stessa ragazza, che era insieme a delle amiche, poco dopo l’episodio ha bloccato una pattuglia del Nucleo Radiomobile spiegando l’accaduto.

Le ragazze hanno riferito che mentre si trovavano sulle strisce pedonali sono state raggiunte da un soggetto a bordo di uno scooter che indossava un casco. L’uomo ha poi afferrato la borsa a tracolla della giovane donna, la quale ha saputo opporre una tenace resistenza impedendo il furto.

Il malvivente, non riuscendo nell’intento, ha dato un calcio alla giovane donna ed è scappato. La vittima, per via del calcio subito a una gamba, ha riportato un lieve ematoma. I carabinieri indagano per rapina a causa della lesione alla ragazza.