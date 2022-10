‘Volto Manifesto’, al via l’appello contro il dismorfismo, primo appuntamento al al Teatro Puccini di Firenze

By

Ha preso il via il progetto ‘Volto Manifesto’, una campagna, anzi un appello, per valorizzare l’unicità di ogni viso.

‘Volto Manifesto’ è un progetto contro gli scompensi di carattere psicologico, come il dismorfismo, rispetto ai quali gli psicologi hanno già lanciato l’allarme.

L’iniziativa ‘Volto Manifesto’, ideata da Lorella Zanardo e Cesare Cantù, e sostenuta da Unicoop Firenze con eventi e incontri in calendario per i prossimi mesi, è stata presentata alla stampa questa mattina a Firenze.

Il progetto è nato da una riflessione sul fenomeno di cancellazione dei volti reali, a favore di volti virtuali e artificiali. Volti costruiti digitalmente e omologati a canoni astratti di bellezza che che vanno ad annullare i caratteri specifici e unici di ogni volto umano.

La campagna, lanciata tramite i canali social di Unicoop Firenze, lo scorso 29 settembre, prevede incontri pubblici e nelle scuole, coinvolgendo cento classi, per richiamare l’attenzione sul tema. Lo scopo è quello d’informare e offrire gli strumenti necessari per farsi una propria idea, anche grazie alla proiezione del documentario di Nuovi Occhi per i Media.

Il primo appuntamento con ‘Volto Manifesto’ è aperto al pubblico e si terrà al Teatro Puccini di Firenze il 18 ottobre alle ore 16.30. All’incontro ne seguiranno altri realizzati in collaborazione con l’Università di Firenze e quella per Stranieri di Siena.

Il contributo di Unicoop Firenze prevede anche il coinvolgimento dei soci Coop e dei club fotografici della Toscana, che andranno alla ricerca di facce ‘vere’ da fotografare. Ad oggi hanno aderito al progetto 150 fotografi e 15 circoli fotografici toscani già al lavoro sul progetto.