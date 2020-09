Nardella: “Il vero programma della Lega è quello di disintegrare la Toscana”

🔈Firenze, Dario Nardella, a margine di un evento, ha attaccato duramente la Lega ed il suo programma per la Toscana: “Il vero programma della Lega in Toscana che si presenta in questi giorni come un lupo travestito da agnello – ha detto il sindaco – è quello di disintegrare la Toscana”.

“È un programma di distruzione – ha spiegato Nardella – la Lega vuole trasformare il modello sanitario toscano in un modello completamente privato, scaricando sui cittadini i costi di tutto il sistema sanitario e di fare qualunque cosa che possa cancellare l’operato dei governi di sinistra e centrosinistra di questi 50 anni”.

“Contro questo programma di distruzione – ha concluso – ci vuole un progetto invece di costruzione di una Toscana che mette al centro, ora più che mai, il lavoro, l’ambiente, la sanità. Non è in gioco soltanto la Giunta regionale o il Consiglio regionale: è in gioco la nostra identità, i nostri valori che sono stati conquistati con sacrificio e fatica ed è in gioco anche la forza e la credibilità di tutto il centrosinistra in tutto il Paese”.

Gimmy Tranquillo ha raccolto le dichiarazioni del sindaco di Firenze Dario Nardella: