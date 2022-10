Nardella a proposito dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato: “Abbiamo filorussi e filomonarchici”

By

Firenze, il sindaco Dario Nardella, parlando a margine dell’evento Sky Tg24 Live in, in corso a Palazzo Vecchio, ha espresso delle forti critiche a proposito dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

“Da queste nomine di presidenti di Camera e Senato – ha detto il sindaco Nardella – si vede già l’impostazione di questa coalizione che è sbilanciata a destra, non a caso FI ha votato contro al Senato, con un presidente della Camera che si è distinto per le sue dichiarazioni pro-Putin. Abbiamo filo-russi e filo-monarchici, auguriamoci che almeno nei fatti i due presidenti facciano lo sforzo di rappresentare davvero tutti gli italiani”.

“Mi ha colpito – ha aggiunto il sindaco di Firenze – il riferimento monarchico di La Russa alla proposta di indire un giorno di festa nazionale in corrispondenza della nascita del Regno d’Italia. Lo dico da una città, Firenze, che è stata capitale del Regno d’Italia dal 1865 al 1871. Oggi la priorità, se guardo agli italiani e ai giovani, non è celebrare la monarchia ma ricordare cosa è la Repubblica, insegnare i valori della Costituzione, ricordare che nelle nostre scuole i giovani arrivano al massimo fino alla metà del ‘900, alla Seconda Guerra Mondiale, raramente vanno oltre. Mi aspetterei dalla seconda carica della Repubblica Italiana un grande discorso repubblicano e non un discorso monarchico”.