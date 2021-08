Nanni Moretti inaugura l’arena del Teatro Romano

Nanni Moretti in Toscana il 7 e l’8 agosto per la versione restaurata in 4K di “Caro Diario” e la lettura dei diari del film. A Firenze al Teatro Romano sabato 7 agosto ore 21:15

Sabato 7 agosto al Teatro Romano di Fiesole (ore 21:15, ingresso 12 euro) e domenica 8 agosto al Bicinema Bussoladomani di Lido di Camaiore (ore 21:30, ingresso 14 euro) Nanni Moretti introdurrà la versione restaurata in 4K di Caro Diario, premiato nel 1994 al Festival di Cannes per la miglior regia, leggendo i diari del film.

Il cineasta romano, rientrato da poco in Italia dopo aver presentato in Concorso a Cannes il suo ultimo film, Tre Piani, sarà in Toscana sabato 7 e domenica 8 agosto, per accompagnare la versione restaurata di Caro Diario con un reading. La durata è di circa un’ora e si propone di guidare il pubblico attraverso il lungo e travagliato processo creativo del film, i pensieri e le riflessioni sul fare cinema che sconfinano spesso in sguardi sul mondo che ci circonda.

Una condivisione preziosa ad opera di un Nanni teatrante e performer, come sempre disponibile e generosissimo nei confronti degli spettatori, guidati a parole a (ri)vivere i mesi spesi dal regista sul set del film, con sullo sfondo gli avvenimenti politici e sociali di quegli anni.

L'evento, già quasi sold out, inaugura Il cinema sotto le stelle nella cornice del Teatro Romano di Fiesole che dal 7 al 22 agosto proporrà un assaggio di grande cinema, su grande schermo, con film rigorosamente in lingua originale con sottotitoli in italiano (oppure in inglese per i titoli italiani)