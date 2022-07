Nancy Pelosi visita gli Uffizi e l’Accademia, ma negli USA è la scelta del ‘Beach resort’ e la compagnia di Bocelli a fare notizia

Firenze, giornata fiorentina, con una full immersion nella cultura, per la ‘Speaker of the house of United States of America’, Nancy Pelosi, in visita alla Galleria degli Uffizi. Pelosi, in questi giorni in Toscana, è stata accolta dal direttore Eike Schmidt. Il tour di Pelosi tra i capolavori del complesso vasariano, spiega una nota, è durato oltre due ore.

Poche ore prima, Nancy Pelosi, aveva visitato, la Galleria dell’Accademia, e nell’occasione la speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti aveva consegnato una targa di ringraziamento al direttore del museo fiorentino Cecilie Hollberg. Pelosi si è detta felicissima di visitare nuovamente la Galleria dell’Accademia di Firenze e favorevolmente impressionata dai grandi cambiamenti nel museo, a seguito degli importanti lavori di sistemazione e ammodernamento.

La stampa americana invece, della vacanza in Toscana, da risalto alla permanenza di Nancy Pelosi insieme al marito “in un lussuoso resort sulla costa italiana di proprietà del leggendario tenore Andrea Bocelli”, scrive il New York Post, pubblicando poi le foto della coppia, “ottenute in esclusiva”, con “Nancy vestita di bianco e Paul vestito con pantaloncini e maglietta scuri, mentre si trovavano con Bocelli, sua moglie Veronica Berti e altri all’Alpemare Beach Club”.

La senatrice del Partito Democratico della California è stata anche ripresa mentre era in “una conversazione animata con un gruppo che includeva Bocelli e Berti all’interno di una delle tende sontuosamente attrezzate sulla spiaggia”.

Il Post racconta poi, dettagli della permanenza in Versdilia della ‘Speaker’, a beneficio dei suoi lettori americani: “i rapporti degli addetti ai lavori dicevano che la maggior parte dei clienti non riconosceva la Pelosi e continuavano a chiedere ai bagnini chi fosse”.

“Il resort – conclude l’articolo del Post – è così esclusivo che le tariffe per le cabine personali sono disponibili solo su richiesta via e-mail, ed è incastonato tra la spiaggia e le montagne a Forte dei Marmi, a circa 60 miglia a ovest di Firenze”.