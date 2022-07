‘Sotto le Stelle’, Ogni venerdì DJ di fama nazionale si esibiranno nel parco della Tenuta

By

A pochi passi da Firenze, tra le incantevoli colline toscane, immersi fra le suggestive architetture rinascimentali e il parco alberato dell’agriturismo Tenuta Poggio Casciano, la rassegna “Sotto le Stelle”: una rassegna di eventi estivi dedicati alla musica, al cinema e alla cultura.

Ogni venerdì di luglio, DJ di fama nazionale si esibiranno a “Sotto le Stelle”, nel parco della Tenuta:

8 luglio – Gabriele “Moresco” Mori è cantante, pianista, cantautore, performer e artista visivo, ad oggi frontman dei Ragazzi Scimmia e dj. Le selezioni musicali moresche rispettano l’eterogeneità dell’immaginario musicale dei nostri tempi: seguendo la buona vibra danzereccia si vola da balkan beat a rockabilly, da remake ricercatissimi di grandi classici all’electro-pop d’ogni provenienza. Esotismi, vintagerie, world music e perle che non lasciano fermi i corpi dei presenti. Tutti gli amanti della buona musica, delle “good vibrations” e dei voli dello spirito troveranno nelle selezioni del dj set di Moresco pane per i loro denti. Un generoso aperitivo musicale a base di sonorità imprevedibili e ben inzuppate di Amore Cosmico, e poi un digestivo sonoro rinfrescante e corroborante.

15 luglio – Fabrizio Masieri inizia la sua carriera da DJ verso la fine degli anni ’80, con la nascita dell’ House Music. Dalle esperienze nei Club, le peggiori underground venues, alle sfilate di moda, la ricerca musicale è il filo conduttore che ha arricchito la sua esperienza. Alla soglia dei 35 anni di attività, i suoi set si ispirano ai suoni che hanno dato origine all’house music fondendosi con le cose più recenti, in un percorso musicale senza tempo e senza regole.

22 luglio – Olivia_b. è la co-fondatrice di Co.Lore (Collettivo Loredana), un collettivo che nasce dalla volontà di unire in un unico contenitore, passione, talento ed opportunità. Una community che permetta alle donne di esprimere la propria creatività, sia essa musicale, visiva o performativa, con l’obbiettivo di sviluppare un network di professioniste, una piattaforma che permetta loro di cooperare e di confrontarsi. In veste di DJ, le selezioni di Olivia_b. trovano ispirazione di partenza nel salotto di casa, tra i mille dischi del padre, per svilupparsi poi nei club fiorentini e nei festival di elettronica. Un mix di generi e sapori musicali senza tempo, che spaziano a 360° senza nessuna limitazione alla fantasia.

29 luglio – Teo Naddi colora dal 2006 le notti fiorentine con i suoi eclettici dj set che spaziano tra break beat, techno e house. Dopo essersi laureato in Organizzazione di eventi culturali all’Università di Firenze, ha collaborato alla creazione di un nuovo negozio di dischi all’interno del concept space di OOO. È stato co-fondatore di Oltrarno Recordings, un’etichetta discografica che studia nuovi confini tra musica elettronica sperimentale e musica da club situata idealmente in un luogo virtuale condiviso tra Firenze e Berlino.

Attualmente è attivo con Intro-Spettiva, un progetto nato qualche anno fa come programma radiofonico che è ad oggi un collettivo transdisciplinare coinvolto nella promozione di eventi e nella creazione di arti visive.

