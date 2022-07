Nancy Pelosi in visita a Pietrasanta

Pietrasanta, in provincia di Lucca, breve visita della cittadina toscana per Nancy Pelosi, speaker della Camera del congresso degli Stati Uniti d’America, in questi giorni in vacanza in Toscana.

Accompagnata dal marito Paul, Nancy Pelosi è stata accolta dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti sul sagrato del Duomo. “Abbiamo visitato la Collegiata di San Martino – racconta il primo cittadino in una nota – poi ci siamo intrattenuti davanti alle sculture di “Wonder of love” e abbiamo ricordato quelle in marmo e in bronzo dedicate a Mary McLeod Bethune, leader per i diritti civili, prima donna e prima afro-americana a rappresentare uno Stato dell’Unione Americana, la Florida, realizzate qui, in città, dalla portoricana Nilda Comas”.

The Speaker of the House ha riferito di conoscere molti degli artisti californiani che hanno scelto di realizzare a Pietrasanta le loro opere e di essere affascinata dall’attività di laboratori e fonderie della “Piccola Atene” della Versilia.

“La omaggeremo con l’invio di un catalogo dedicato al lavoro dei nostri maestri artigiani – aggiunge Giovannetti – e abbiamo accolto con grande piacere e onore la sua promessa di tornare presto a Pietrasanta, per visitare i musei, i percorsi d’arte e parlare di nuovi patti di amicizia, fra la nostra città e le comunità statunitensi”.