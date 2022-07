Controradio News ore 7.25 - 5 luglio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:12 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Due uomini sono morti nello scontro frontale tra due autovetture avvenuto poco dopo le 23 a Pescia (Pistoia), in via Romana. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre tre persone dalle auto, una incolume mentre per due uomini il medico ne ha constatato il decesso. Sul posto anche la polizia stradale.

Controradio news -Uno sciame sismico , con 10 scosse la cui più forte è stata di 2.5, è stata registrata nel mare della Versilia, con epicentro al largo della costa di Viareggio (Lucca). La prima scossa è stata avvertita alle 7:15 e l’ultima alle 15:43 di ieri.

Controradio news – Con ormai settimane di caldo record, l’agricoltura al collasso e i fiumi a secco, il governo si appresta a dare il via libera allo stato di emergenza, in vista di un decreto ad hoc con la nomina di un commissario straordinario. Per il momento saranno cinque le regioni che potranno avvalersi dello stato di emergenza (Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Veneto). Anche la Toscana si prepara a dichiarare lo stato di calamità, come annunciato dal presidente Eugenio Giani . L’Autorità idrica regionale parla di una situazione “molto critica” delle falde, con la siccità che ha toccato un “livello di severità”.

Controradio news – Divieto di utilizzare l’acqua potabile degli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco emanata anche dal sindaco di Castelfiorentino (Firenze) e valida fino al 30 settembre. Nel dettaglio, spiega una nota, l’ordinanza impone di utilizzare l’acqua dell’acquedotto unicamente per scopi “igienico domestici”, ovvero per bere, lavarsi, cucinare e igienizzare l’ambiente domestico. Previste sanzioni da 100 a 500 euro.

Controradio news – Il sindaco di Forte dei Marmi (Lucca) Bruno Murzi, ex primario della cardiochirurgia pediatrica dell’Opa, oggi protesterà a fianco del sindacato Fials contro “il depauperamento dei servizi sanitari dell’ospedale Versilia”. “Non solo – annuncia Murzi – intendo quanto prima organizzare un tavolo a Forte dei Marmi con tutte le sigle sindacali sanitarie per comprendere la realtà dei fatti e proporre se possibile assieme una linea per evitare il declassamento dell’ospedale”.

Controradio news – Alcuni incendi di sterpaglie sono scoppiati nel pomeriggio di ieri nel Fiorentino. Lo rendono noto i vigili del fuoco che sono stati impegnati con due squadre e un’autobotte in prossimità di edifici industriali e in corrispondenza della Fi-Pi-Li nel tratto tra Lastra a Signa e Scandicci. Sterpaglie a fuoco, con l’interessamento di un’uliveta, anche nel comune di Bagno a Ripoli in via di Ritortoli. Nel pomeriggio si è sviluppato un incendio anche nella frazione di Piano di Mommio nel comune di Massarosa.