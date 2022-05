🎧 'My Hands', il video che racconta l'artigianato fiorentino ai giovani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:47 Share Share Link Embed

My Hands è un video prodotto da Cna Federmoda e Comune di Firenze, per far emergere le competenze degli artigiani che stanno alle spalle della produzione di capi unici e preziosi.

La moda fiorentina torna in scena con il video-racconto delle cose ben fatte e delle mani che lo realizzano. Ad un anno dal lancio del fashion film Timeless, CNA e Comune di Firenze continuano a promuovere l’artigianato, la città e la loro bellezza senza tempo. Lo fanno con il secondo capitolo, chiamato ‘My Hands‘, del progetto di comunicazione, nato dagli artigiani per gli artigiani.

‘My Hands’ è un video che racconta, esaltandolo, tanto il prodotto artigianale (quello autentico, emblema del Made in Italy), quanto le competenze degli artigiani che gli danno vita, portandoli dal retroscena alla ribalta. Un modo per comunicare l’esperienza dell’artigiano e svelare questo mondo, spesso sconosciuto.

In podcast l’intervista a Agnese Fazolo, presidente di CNA Federmoda e al regista del video Paolo Cagnacci, a cura di Lorenzo Braccini.

Un modo, soprattutto, per invitare i giovani ad affacciarsi al mondo dell’artigianato e della moda. Per conoscerlo meglio, per apprezzarlo. ‘My Hands’ racconta l’esperienza di una giovane coppia che, casualmente, grazie ad un semplice link, si trova catapultata, con un divertente gioco di sliding doors, in un universo, fino a quel momento per loro parallelo, eppure insapettatamente concreto e reale: l’artigianato. Un mondo in cui tradizione, cultura, emozione, innovazione e memoria vanno di pari passo.

Questo il link del trailer del video.

L’artigianato è un settore che, in base ai dati della Camera di Commercio, conta nella città Metropolitana di Firenze 5.897 imprese attive (60% pelletteria, 34% abbigliamento e 6% tessile) che danno lavoro a 43.899 addetti. Un comparto in cui l’artigianato la fa da padrone rappresentando il 61% delle imprese esistenti e dando lavoro al 34% degli addetti.

Proprio come Timeless, anche My Hands è frutto del lavoro di squadra di un pool di artigiani ed imprese del settore guidati da Tiziana Trillo, coordinatore di CNA Federmoda Firenze, che si è messo a disposizione dell’intera filiera, per continuare a dare vita a campagne di comunicazione collettive che parlino, piuttosto che per il singolo, per l’intero comparto moda.