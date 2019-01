Mussolini: delibera chiede di revocare cittadinanza onoraria Livorno

E’ quanto chiederà una proposta di deliberazione del consigliere comunale di opposizione a Livorno, Marco Cannito, capogruppo di Città Diversa (Lista Civica nata nel 2003), che tempo fa si è accorto che il conferimento è tuttora in vigore.

Cannito presenterà l’atto nel prossimo consiglio comunale, in programma il 17 gennaio, nella città amministrata dal sindaco Cinquestelle Filippo Nogarin.

Nell’atto, che sarà discusso al punto 5 dell’ordine del giorno, si parla infatti della proposta di “annullamento deliberazione n°151/1923: Conferimento della cittadinanza onoraria livornese a S.E. Benito Mussolini”.

“Avevo sentito dire che la cittadinanza onoraria a Mussolini era ancora in vigore – spiega Cannito – e avevo sentito dire che negli anni passati a toglierla ci avevano provato i socialisti, ma senza successo. Allora ho fatto fare una verifica negli archivi storici comunali dagli uffici ed è emerso che la delibera c’era e che è valida a tutt’oggi fino a quando non ci sarà una deliberazione contraria per toglierla”.

“Ed è per questo che nella prossima seduta consigliare – aggiunge Cannito – presenterò una deliberazione consiliare di annullamento di quella conferita nel 1923. Non si tratta però di una valutazione storica sul Fascismo e su Mussolini, che è lasciata appunto agli storici – puntualizza il consigliere comunale -, ma una deliberazione di questo tipo che rimane intatta è un segno incompatibile con i valori democratici e costituzionali, con la storia di Livorno del secondo dopoguerra e con i valori fondamentali contenuti nello statuto comunale”.