Verso restauro scuderie Museo Stibbert e Archivio Comune Firenze

Un doppio intervento a Firenze da 450mila euro per il restauro e l’adeguamento del Museo Stibbert e dell’Archivio storico del Comune in via dell’Oriuolo. I progetti hanno avuto il via libera della giunta su proposta della vicesindaco e assessore alla cultura Alessia Bettini e dell’assessore ai lavori pubblici Titta Meucci.

Allo Stibbert, si legge in una nota di Palazzo, l’intervento interesserà le Scuderie Stibbert, per un importo di 290mila euro, e riguarda il completamento del risanamento e restauro degli ambienti al piano terreno, che saranno destinati ad accogliere e rendere fruibile la biblioteca di Federigo Stibbert, oltre che a deposito e magazzino del museo. Sarà completata la pavimentazione della sala principale da adibire a biblioteca e sala conferenze, ma anche la decorazione delle pareti; è prevista inoltre la realizzazione di un ingresso funzionale ai visitatori, che farà da filtro alla sala d’accoglienza, attraverso una porta in vetro automatica. Saranno poi completati e implementati gli impianti elettrici, di climatizzazione e illuminotecnici, oltre che di sicurezza e antincendio. Il secondo intervento, da 160mila euro, riguarda la riqualificazione di Palazzo Bastogi in via dell’Oriuolo, sede dell’Archivio storico del Comune, che necessita di lavori urgenti alla copertura e alla facciata.