Musei, Mostre, Eventi: cosa fare in Toscana a Pasqua e Pasquetta

Da Firenze a Castelnuovo Garfagnana, il We lungo di Pasqua regala tanti appuntamenti e il (quasi) pienone di turisti

Diciamo innanzitutto che per la Toscana, sarà una Pasqua se non da tutto esaurito, certamente da pienone. Pesa la guerra e la perdurante condizione di difficoltà economica generale, ma, secondo quanto riporta Assoturismo Confesercenti, sebbene le prenotazioni turistiche per Pasqua in Toscana siano in lieve calo rispetto al 2025, vanno meglio o molto meglio rispetto al resto d’Italia. E a Firenze, dati property manager, si registra un tasso di occupazione degli alloggi ad affitto breve del 93%, in aumento di 15 punti percentuali rispetto al 78% dello scorso anno. In generale, le città d’arte si confermano anche in Toscana le mete preferite, mentre per le località costiere permane un clima di incertezza, legato in gran parte alle variabili meteo.

E veniamo agli appuntamenti. Torna a Firenze, nella domenica di Pasqua, lo Scoppio del carro in piazza del Duomo, l’antica tradizione popolare fiorentina che si tramanda da oltre nove secoli. La rievocazione ripercorre le gesta dei fiorentini alle Crociate e del loro ritorno in città nel 1101. La partenza del corteo con il Brindellone avverrà, come sempre, da Porta al Prato; seguirà l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi in piazza della Repubblica, il sorteggio del torneo di San Giovanni del Calcio storico fiorentino che precede di qualche minuto lo spettacolo pirotecnico. Scoppio del Carro anche aFigline Valdarno. Mentre a Parto il giorno di Pasqua si terrà la prima delle cinque ostensioni canoniche della Sacra Cintola.

Domenica 5 aprile (Pasqua e prima domenica del mese), tutti i musei del circuito degli Uffizi aprono con ingresso gratuito e orario ordinario. Lunedì 6 aprile (Pasquetta) la Galleria degli Uffizi (eccetto il Corridoio Vasariano) è aperta con tariffe e orario ordinari. Il Giardino di Boboli è aperto con tariffe e orari ordinari.

Aperti gratuitamente a pasqua anche la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati e il Complesso di Orsanmichele

I Musei civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, anche quest’anno resteranno regolarmente aperti nelle vacanze pasquali, incluse le giornate di Pasqua e Pasquetta. La Domenica metropolitana invece, abitualmente prevista la prima domenica del mese, è rimandata al 12 aprile.

Oggi domani e dopodomani a Volterra il nuovo attesissimo appuntamento con la Mostra mercato del tartufo marzuolo, tredicesima edizione dell’evento. A livorno Dal 4 al 6 aprile Porta a Mare, la mostra di giardinaggio, mentre all’Abetone piste e impianti aperti per tutto il periodo pasquale

A Pasquetta, a Bibbona, appuntamento con la Festa del Cedro ed il Palio delle Botti. Infine Castelnuovo di Garfagnana, a Pasquetta, ospiterà nel suo centro storico il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici.