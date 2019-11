Municipale intensifica controlli su trasporto merci in centro

Firenze, continua il lavoro della una task force della Polizia Municipale, dedicata al controllo dei mezzi del trasporto merci che accedono alla Ztl.

Nel mese di ottobre la Polizia Municipale ha effettuato verifiche mirate ai furgoni che ogni giorno riforniscono le attività economiche del centro storico, in particolare nel cosiddetto Castrum, in particolare l’area di piazza della Repubblica, via dei Calzaiuoli, via Strozzi e piazza San Firenze.

Gli agenti del distaccamento della Zona Centrale hanno staccato 87 verbali per varie violazioni (dal transito fuori orario alla mancanza di autorizzazione) e ritirato sul momento 24 permessi.

Insieme alla sanzione pecuniaria, pari a 83 euro, scatta anche la sospensione del tagliando per 15 giorni.

Dall’inizio dell’anno sono stati 331 i veicoli del trasporto merci sanzionati e 79 i permessi ritirati.