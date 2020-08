Multati perché in strada senza mascherina

Firenze, due giovani turisti e un 45enne italiano sono stati sanzionati nel centro della città per il mancato utilizzo della mascherina. Le tre multe sono state elevate nella serata di ieri dalla polizia municipale del capoluogo toscano.

Coloro che sono stati multati, dovranno pagare le sanzioni che ammontano a 280 euro se pagate entro cinque giorni o 400 entro 60 giorni.

Oltre ad effettuare i controlli per la verifica del rispetto dell’ordinanza del ministero della Salute che impone l’uso della mascherina dalle ore 18.00 in caso di assembramenti, la Polizia Municipale sta utilizzando anche gli altoparlanti delle auto di servizio per trasmettere un messaggio sull’obbligo di utilizzare la mascherina anche all’aperto in caso di assembramenti. Il messaggio è in lingua italiana e in lingua inglese.