Mulatu Astatke “Farewell Tour”

Mulatu Astatke alla Città del Teatro di Cascina (Pisa) per l’unica data italiana del “Farewell Tour”. Dopo oltre 50 anni di carriera il re dell’Ethio Jazz saluta le scene e il suo pubblico con un live imperdibile. Domenica 28 settembre ore 21.30

Il leggendario re dell’Ethio Jazz Mulatu Astatke sarà alla Città del Teatro di Cascina (Pisa) per l’unica data italiana del suo attesissimo “Farewell Tour”, la tournée con cui saluterà le scene e il suo pubblico dopo 50 anni di carriera. Dalla “Swinging Addis” degli anni Sessanta e Settanta fino ai palcoscenici di tutto il mondo, Mulatu ha saputo fondere jazz, ritmi latini e tradizione etiope in uno stile unico che ha conquistato generazioni di ascoltatori, rivoluzionando la musica a livello globale. Appuntamento domenica 28 settembre ore 21.30 per un live a cura di Pisa Jazz, Pisa Folk e Associazione The Thing. Una serata speciale in cui, accompagnato dalla sua big band, presenterà anche il nuovissimo album “Mulatu Plays Mulatu” (in uscita il 26 settembre per Strut), primo lavoro in studio da oltre 10 anni che condensa i suoi brani più iconici, impreziositi da nuovi arrangiamenti. Un’occasione irripetibile per prendere parte a un evento che si preannuncia storico: l’ultima opportunità di vivere dal vivo la magia senza tempo dell’Ethio Jazz.

Nato in Etiopia, Mulatu Astatke ha studiato a Londra e negli Stati Uniti, perfezionandosi al Berklee College of Music di Boston. Negli anni ’60 e ’70, ha fuso il jazz con la musica tradizionale del suo paese, creando un suono inedito che mescolava ritmi locali con influenze del jazz latino e del funk. Nel 1969, tornando in Etiopia, ha dato vita al movimento Ethio Jazz, utilizzando in modo nuovo strumenti tradizionali come il krar, la masenqo e il washint. Ha collaborato con giganti come Duke Ellington e Alice Coltrane, consolidando la sua reputazione internazionale. Nonostante le difficoltà politiche del suo paese, Mulatu ha continuato a innovare, producendo dischipartecipando a progetti globali. Alcune delle sue composizioni più celebri sono state incluse nella colonna sonora del film Broken Flowers di Jim Jarmusch, facendolo conoscere a un pubblico più ampio. Oggi continua a esibirsi portando il suo Ethio Jazz in ogni angolo del globo. Il “Farewell Tour” segna la fine di un’epoca, celebrando una carriera che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia.

Ingressi: Posto unico a sedere – intero € 25, ridotto € 20 (studenti universitari, di conservatorio e istituti musicali pareggiati, soci Ex-Wide con tesseramento Entes in corso di validità, under 25)

Info: www.pisajazz.it | www.pisafolk.org | www.associazionethething.com