Controradio Streaming
Lun 3 Nov 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaMorto Loriano Bagnoli, patron Sammontana
ToscanaCronaca

Morto Loriano Bagnoli, patron Sammontana

By Raffaele Palumbo

E’ morto all’età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana. Figlio di Romeo, che aveva aperto un bar-latteria nel secondo dopoguerra a Empoli, fu il fondatore dell’azienda insieme ai fratelli.

E’ morto all’età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana.
Figlio di Romeo, che aveva aperto un bar-latteria nel secondo dopoguerra a Empoli (Firenze), fu il fondatore dell’azienda insieme ai fratelli Renzo e Sergio, trasformando l’attività artigianale del padre in un colosso dei gelati. Un pezzo di Empoli ci lascia. Un pezzo della Empoli industriosa, che nel dopoguerra ha spostato le macerie e ha costruito con sapienza e pazienza. Con i suoi fratelli Renzo e Sergio ha costruito una realtà leader del settore, che ha portato il nome di questa città nel mondo”. Con queste parole il sindaco di Empoli (Firenze) Alessio Mantellassi esprime il suo cordoglio per la morte di Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana. “Per anni Loriano – scrive il primo cittadino in una nota – ha guidato l’azienda da presidente con visione e saldezza tenendo in modo particolare al rapporto con i lavoratori. Ha saputo crescere anche una nuova generazione che fosse pronta a cogliere le sfide aziendali, come poi lo si è dimostrata, e come lo sta dimostrando con grandi scelte e grandi innovazioni”.

Articolo precedente
The Last Dinner Party, “From The Pyre”. Il Disco della Settimana.

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana30868Cronaca18498Politica4137Cultura & Spettacolo3829Diritti2606Sanità2529

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI