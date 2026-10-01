Morti al poligono di Prato, 6 rinviati a giudizio

Sono stati tutti rinviati a giudizio i sei imputati per l’incendio al poligono di Galceti (Prato), che il 26 luglio 2024 provocò la morte di un istruttore di tiro e al ferimento di un altro.
Sono stati tutti rinviati a giudizio i sei imputati per l’incendio al poligono di Galceti (Prato), che il 26 luglio 2024 provocò la morte dell’istruttore di tiro Gabriele Paoli, 67 anni e di Alessio Lascialfari, 66 anni, oltre al grave ferimento dell’istruttore di tiro Leandro De Simone. Lo ha deciso il giudice dell’udienza preliminare all’esito di una lunga camera di consiglio. A riportare la notizia i quotidiani La Nazione e Il Tirreno. Le accuse sono di omicidio colposo plurimo, incendio colposo e lesioni. La prima udienza del processo è fissata per il prossimo 9 dicembre. Uno ha chiesto di accedere al rito alternativo ma ha ricevuto il parere contrario della procura e poi quello del gup.