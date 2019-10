Morte Duccio Dini: l’auto viaggiava a 103 km/h. Giachi: “Scene da Far West”

La velocità di 103 km/h a cui andava l’auto al momento in cui ha investito Duccio Dini, il 29enne morto il 10 giugno 2018, è emerso oggi al processo in corso a Firenze. In base alle indagini che hanno interessato il Dna trovato nella Volvo, al momento dell’incidente viaggiavano quattro uomini. La presenza di almeno due dei sospettati nella Volvo è stata confermata oggi da alcuni testimoni, tra cui due carabinieri e un passante.