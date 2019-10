‘Sisters in Liberty’: La Statua della Libertà incontra la sua ‘gemella’ Fiorentina

Lo sapevate che in Santa Croce c’è una Statua che somiglia come una goccia d’acqua alla Statua della Libertà? E’ opera di Pio Fedi e dal 18 ottobre sarà esposta al Ellis Island National Museum of Immigration. Ne abbiamo parlato con Stefano Filipponi, segretario generale opera Santa Croce

In collaborazione con il Monumento nazionale Statua della Libertà – Ellis Island National Museum of Immigration, l’Opera di Santa Croce organizza la mostra “Sisters in Liberty: From Florence to New York”, che verrà ospitata negli spazi del museo americano e rimarrà aperta dal 18 ottobre 2019 fino ad aprile 2020.

Si tratta di un particolare viaggio culturale per scoprire le radici di quegli ideali che ispirarono due statue monumentali dedicate alla libertà: la Libertà della poesia di Pio Fedi (1883), in Santa Croce a Firenze, e la Statua della Libertà di Frédéric Bartholdi, inaugurata a New York nel 1886.

Il percorso espositivo si snoderà tra simboli voci e personaggi legati al concetto di libertà e di libero pensiero.

Elemento chiave di questa esperienza sarà l’approfondimento del lungo e storico legame che esiste tra Italia e Stati Uniti, attraverso temi dell’arte, dell’architettura, della libertà, della poesia e della condizione umana.