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Mar 13 Ott 2026
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ToscanaCronacaMorì a Barcellona, una partita per ricordare Samuele e aiutare la famiglia
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Morì a Barcellona, una partita per ricordare Samuele e aiutare la famiglia

By Raffaele Palumbo
foto presa da wikimedia commons

Una partita di calcio per ricordare Samuele Spinelli e dare un aiuto alla sua famiglia. È il significato dell’amichevole di beneficenza in programma a Firenze, domani alle 20 al campo sportivo del Galluzzo, che vedrà affrontarsi Audace Galluzzo e San Felice.

L’iniziativa contribuirà alla raccolta fondi dedicata al giovane fiorentino morto il primo giugno a Barcellona, dopo un fermo e il successivo ricovero in ospedale. Samuele era partito per Barcellona per girare un videoclip, inseguendo la passione per la musica rap con il nome d’arte DI Squalo. Dopo la sua morte, i familiari hanno intrapreso un percorso per ricostruire quanto accaduto e ottenere risposte sulle circostanze del decesso. “Ricordare Samuele significa anche essere vicini alla sua famiglia, che al dolore della perdita affianca la richiesta di fare piena luce su quanto è accaduto – dichiara l’assessora allo sport Letizia Perini -. È una richiesta che merita rispetto e attenzione. Abbiamo concesso il patrocinio del Comune a questa iniziativa proprio per esprimere la vicinanza della città di Firenze ai familiari e al percorso che stanno portando avanti per ottenere verità e risposte“. “Un ringraziamento particolare – prosegue – va a tutta la comunità del Galluzzo, che in questi mesi è sempre stata vicina alla famiglia, e agli amici di Samuele, che insieme alle società sportive sono stati il motore dell’organizzazione di questo evento”. L’ingresso alla partita sarà di 5 euro. Sarà inoltre possibile contribuire alla raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme.
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