Monticiano, morto di Covid il sindaco Maurizio Colozza

Monticiano, in provincia di Siena, è scomparso questa mattina, in ospedale, sindaco Maurizio Colozza.

Lo ha comunicato l’amministrazione comunale di Monticiano con un post sulla pagina istituzionale: “È con grande dolore che diamo la triste notizia della perdita del nostro caro sindaco – si legge nel messaggio – Le parole non possono colmare il profondo vuoto che sentiamo in questo momento. Siamo sbigottiti, increduli ed enormemente addolorati”.

Colozza, 71 anni, era affetto da Covid-19 ed era stato ricoverato all’ospedale Le Scotte di Siena, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Era stato eletto sindaco nel 2017 con una lista civica. Originario di Roma, nel 1994 era arrivato in provincia di Siena, al comando della compagnia dei carabinieri di Poggibonsi e successivamente nel 2004 era stato trasferito a Siena al comando del reparto operativo provinciale.

“Ricorderemo Maurizio Colozza per le sue doti umane e da amministratore. Alla famiglia, agli amici ed a tutta la comunità di Monticiano vanno le mie più sentite condoglianze”. Così il presidente della Toscana Eugenio Giani ha ricordato il sindaco di Monticiano. “Colozza ha dedicato gran parte della sua vita al servizio dello Stato e della comunità – ha concluso Giani – ed oggi la sua scomparsa, causata dalla pandemia contro la quale combattiamo, è un dolore per tutti. Esprimo il profondo cordoglio dell’intera la Giunta regionale”.

La prefetto di Siena Maria Forte esprime cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa del sindaco di Monticiano Maurizio Colozza, una figura conosciuta, è spiegato in una nota della prefettura, ed apprezzata per le indiscutibili qualità professionali, per l’umanità, l’empatia e per l’alto impegno civico, che lo hanno reso protagonista della scena politica locale. Il prefetto rivolge un sincero pensiero di vicinanza ai familiari e a tutta la comunità di Monticiano.

“Tutta Uncem si unisce con commozione al cordoglio del sistema istituzionale italiano per la scomparsa del sindaco di Monticiano Maurizio Colozza, portato via dal covid. Presidente dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, persona pacata e collaborativa, amministratore attento e capace”. Lo ricordano in particolare i coordinatori di Uncem Toscana Raffaella Mariani e Camilla Bianchi, con Maurizio Gugliotti e tutti i componenti del Consiglio nazionale Uncem e il Presidente Marco Bussone. “Un nuovo lutto – scrive., in una nota, l’unione dei comuni montani – colpisce il sistema istituzionale, i primi cittadini, alla guida instancabile delle loro comunità. Maurizio ha dato la vita fino in fondo per la sua comunità, per il suo territorio, credendo in un nuovo modello di sviluppo, con una testimonianza che resta, che fa bene e che genera coesione, testimoni nelle Amministrazioni locali. Uncem, con tutta la Montagna italiana, lo ringrazia e si unisce alla famiglia e ai suoi Concittadini”.