Montevarchi: trovato morto senzatetto

Un secondo caso a Firenze, dove un uomo di 54 anni è stato trovato morto in casa per sospetta overdose.

A Montevarchi in provincia di Arezzo, un senza tetto è stato trovato morto nel sottoscala di un edificio che dà direttamente sulla strada.

L’uomo, di Montevarchi, non aveva documenti coon sé: all’apparenza avrebbe sui 40 anni e sarebbe di origine straniera. Sul posto l’automedica con il dottore che ha constatato il decesso e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Nessun segno di violenza è stata rilevato sul corpo. Tra le cause del decesso da chiarire se la morte sia da attribuire al freddo.

Un secondo caso, questa volta a Firenze, di un 54enne deceduto nella sua abitazione per sospetta overdose. L’uomo è stato trovato morto ieri nella sua casa nel capoluogo toscano. In base ai primi accertamenti il 54enne, con problemi di tossicodipendenza, sarebbe deceduto per un overdose da stupefacenti.

Nella sua camera sono state trovate tracce di droga. Il pm di turno ha disposto il trasferimento del corpo all’istituto di medicina legale. Indagini in corso da parte della polizia.