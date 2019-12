Montelupo, crollo muro: riaperto il ponte pedonale, 14 ancora fuori casa

Riaperto il ponte pedonale sul fiume Pesa a Montelupo Fiorentino (Firenze) adiacente all’area della frana dove, la sera del 10 dicembre, si verificò il crollo di un muro di cemento sottostante la collina sulla cui cresta sono situate alcune abitazioni, poi evacuate.

Ancora fuori casa devono restare 14 persone per motivi di sicurezza. Gli evacuati sono ospitati in appartamenti e strutture ricettive del territorio. L’amministrazione comunale spiega che “il radar dell’Università di Firenze” utilizzato per i rilievi “non ha evidenziato fino ad oggi anomalie e questo lascia presupporre che a breve potrà essere riaperta anche la percorrenza pedonale in via Marconi”, strada interessata dal crollo dove rimasero sommerse dalle macerie cinque autovetture ma non ci furono feriti. Alcune ragazze fecero in tempo a posteggiare e a sfuggire al crollo mentre camminavano verso un locale serale.

Al momento l’area rimane sotto sequestro nell’ambito dell’inchiesta della procura per crollo colposo. “Ancora non ci sono tempi certi per il ritorno delle famiglie evacuate nelle loro abitazioni – conclude una nota del Comune – anche se l’amministrazione si sta adoperando affinché ciò avvenga nel più breve tempo possibile”.