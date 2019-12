Emergenza freddo: porte aperte agli animali da compagnia nel centro di accoglienza Slataper

In questo periodo dell’anno caratterizzato da temperature più rigide, anche al di sotto dello zero, il centro di accoglienza ‘Slataper’, gestito dalla cooperativa ‘Il Girasole’, ha aperto per la terza volta le sue porte anche agli animali da compagnia e l’iniziativa si è confermata un successo.

Si consolida come un’esperienza unica nel suo genere a Firenze. “Spesso le persone non accettano l’aiuto perché le strutture non consentono di ospitare animali, noi abbiamo deciso di eliminare questa restrizione e dopo 3 anni possiamo dire di aver fatto la scelta giusta”, commentano gli operatori del centro di via Slataper, aderente al consorzio Co&So, dove trovano riparo le persone in condizioni di precarietà economica e abitativa.

In questo momento sono tre le persone accompagnate dai loro inseparabili amici animali nella struttura che può ospitare fino a 46 persone, italiane e straniere. “Il cane diventa anche uno strumento di relazione tra le persone che vivono nel nostro ‘laboratorio sociale’, rallegra la vita del centro e la condivisione degli spazi – continuano gli operatori – Se ad esempio il padrone o la padrone deve assentarsi, il cane viene tranquillamente accudito dagli altri ospiti. Ovviamente abbiamo delle regole a cui tutti i padroni di animali devono attenersi”.

Esiste un regolamento che spiega infatti a quali condizioni gli animali possono essere ospitati: devono ovviamente essere vaccinati e avere il microchip che li identifica. Inoltre, per ragioni di sicurezza, non possono essere ospitati cani che rientrano nella lista delle razze pericolose e sono di taglia medio-grande e grande. È responsabilità dei proprietari che i cani non abbaino e non sporchino e in caso di trasgressione gli operatori prenderanno provvedimenti.

“Le regole sono essenziali per consentire una convivenza civile e rispettosa degli spazi altrui – concludono gli operatori – Solo così possiamo aiutare le persone che vivono nel centro a costruire tra loro relazioni serene”.