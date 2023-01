Monopattini, Nardella: “Sull’uso dei monopattini esiste un ‘modello Firenze”

Firenze, incontro tra il sindaco Nardella e il ministro Salvini in merito alla sicurezza stradale per quanto riguarda l’uso dei monopattini.

“Sui monopattini la città di Firenze ha accumulato un’ottima esperienza. Ho garantito al ministro Salvini durante il nostro ultimo incontro la disponibilità a collaborare come Comune di Firenze grazie anche alla nostra esperienza, basata anche su una proficua collaborazione con le associazioni di vittime della strada”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella aggiungendo che “serve una strategia nazionale che parta dalle città sulla sicurezza e sull’uso dei monopattini ed esiste un ‘modello Firenze’ per costruire una politica nazionale per una fruizione sicura e sostenibile di questo mezzo di trasporto”. Nardella ha così ricordato ciò che ha fatto l’amministrazione comunale sul tema dei monopattini.

“Siamo stati i primi per esempio – ha detto – a porre con forza e in modo concreto il tema della sicurezza attraverso le ordinanze sulla obbligatorietà del casco che purtroppo sono state annullate dal Tar per assenza di una norma statale. Abbiamo introdotto l’affidamento dei servizi di sharing a società che hanno realizzato veicoli con portacasco incorporato. Abbiamo già 3 società che danno questo servizio. Abbiamo stanziato un bonus per l’acquisto dei caschi da parte dei privati” cittadini.