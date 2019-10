Molestie contro bambine: salgono a 6 le denunce contro l’allenatore di pallavolo

Sei sono le denunce per molestie pervenute alla procura di Massa Carrara contro l’allenatore di pallavolo. I genitori delle bambine, tutte tra i 10 e i 12 anni, hanno denunciato l’uomo. I fatti sarebbero avvenuti durante la colonia estiva a Massa Carrara lo scorso luglio. Le indagini sono coordinate dal pm Marco Mansi.

Salgono a sei le denuncie contro l’allenatore di pallavolo, originario della Lombardia, che sarebbe entrato di notte nelle camere delle bambine per molestarle. L’uomo avrebbe poi ordinato di non far parola con nessuno di quanto accaduto.

Le indagini erano già partite a luglio dopo le segnalazioni di preparatori atletici a cui alcune ragazzine. Successivamente sarebbero arrivate le denunce da parte dei genitori di quattro ragazzine a cui ne sono seguite ora altre due. La successione degli esposti ha portato la procura a rinunciare a un primo incidente probatorio per poter ascoltare tutte insieme le ragazzine.