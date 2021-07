“Apriti Cinema”: i film di “Middle East Now – Summer Flix”

“Apriti Cinema” presenta i film di “Middle East Now – Summer Flix”. Primo appuntamento martedì 6 luglio con l’anteprima di “Skies Above Hebron” alla presenza del regista

“Apriti Cinema”, La rassegna estiva del festival sul Medio Oriente Middle east Now sbarca nel cartellone dell’arena cinematografica al Piazzale degli Uffizi. Inagurazione martedì 6 luglio con l’anteprima di “Skies Above Hebron”, potente documentario sulle sfide e le speranze quotidiane di tre giovani palestinesi che vivono a Hebron, alla presenza del regista Paul King. In apertura il corto pluripremiato “Selfie Zein” (Palestina, 2019, 11’). “Zein è una giovane donna di Betlemme, determinata a pregare nella moschea di Al-Aqsa dopo l’annuncio di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Il suo è un viaggio breve, solo 8,8 chilometri, ma gli ostacoli che incontra sono infiniti…”

SKIES ABOVE HEBRON di Esther Hertog e Paul King (Olanda, 2020, 55’)

Amer e Anas sono fratelli, adorano i piccioni e trascorrono giornate intere a catturarli sul tetto di casa nell’antica città palestinese di Hebron. Mentre gli uccelli volano liberamente, i due ragazzini sono continuamente tenuti sotto osservazione dai vicini coloni israeliani e da due postazioni di soldati. Marwaan vive in una strada di fronte a un importante insediamento israeliano. Per tornare a casa da scuola affronta quotidianamente i soldati ai posti di blocco, e per cercare di resistere alle violazioni dei diritti umani nel suo quartiere filma gli scontri. Riusciranno questi tre ragazzi a tenersi fuori dai guai? Girato a Hebron nell’arco di cinque anni, è un potente documentario sulle sfide e le speranze di tre giovani al culmine della loro infanzia.

Le proiezioni sono sempre gratuite ma i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione. INFO Tutti i film sono in versione originale, sottotitolati in italiano. Prenota il tuo posto QUI