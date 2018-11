Metrocittà Firenze, neve sui Passi Appenninici

Deboli nevicate questa notte sui Passi Appenninici. Attivati mezzi della Protezione civile metropolitana. Le norme di comportamento da tenere

Nevicate sulla zona dell’Alto Mugello, soprattutto sui Passi Appenninici. “Mezzi spalaneve della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze – avverte i consigliere delegato Angelo Bassi – sono attivati e in azione. Si raccomanda prudenza alla guida”.

La Protezione civile ricorda le norme di comportamento da tenere in caso eventi nevosi nel documento in allegato.

DOCUMENTO SULLE NORME