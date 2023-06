Meteo: confermato codice giallo fino alle 21 di sabato 10

Resta valido fino alle 21 di oggi, sabato 10 giugno, il codice giallo per temporali e rischio idrogeologico su gran parte della Toscana, ad eccezione della costa e delle zone interne nord-occidentali.

Le condizioni di instabilità che ancora caratterizzano l’area del Mediterraneo potranno generare possibili piogge e temporali, anche localmente forti o molto forti, con probabilità di grandinate e colpi di vento.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato l’avviso di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali emesso nella giornata di ieri.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo