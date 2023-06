Scandicci Open City 2023, si apre il cantiere della meraviglia

Una rassegna estiva che fa del territorio un cantiere creativo a cielo aperto, fatto d’incontri ed emozioni uniche, in cui si definisce e si anima il cuore di una comunità.

Al via la nuova edizione di Scandicci Open City , “il cantiere della meraviglia” propone quest’anno 160 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, circo contemporaneo, poesia, talk show e incontri che, fino al 24 settembre, animeranno piazze, giardini, circoli, ville, aie, castelli e boschi.

A Poggio Valicaia, l’”Estate di tutti” di Green Philosophy ospita un programma per tutte le età, per tutti i gusti culinari e culturali. Una rassegna per stare al fresco del Parco scandiccese di Poggio Valicaia che domina le colline. Tra gli appuntamenti più curiosi sabato 10 giugno “Imboschiamoci. Camminata per single”, senza dimenticare, sempre nello stesso giorno, lo “Sdraiv in”: ciclo di cinema in sdraio nel parco. Imperdibile il concerto di Giuseppe Scarpato Hillside power trio a cura di Musart, previsto per il 13 luglio.

Dopo il successo dello scorso anno torna a Stazione Utopia, presso il giardino del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci, il festival di danza contemporanea Nutida, la cui direzione artistica è affidata a Cristina Bozzolini e a Saverio Cona. A partire dal 17 giugno un festival ispirato alla relazione con il luogo e i suoi abitanti, che favorisce la commistione fra talenti internazionali e giovani coreografi, sostenendo questi ultimi nel loro processo di crescita. Degna di nota anche la modalità di fruizione degli spettacoli, inconsueta e destrutturata, in grado di favorire l’accessibilità e la partecipazione di nuovi pubblici.

L’Accademia Musicale di Firenze, al Pomario dell’Agorà dell’Acciaiolo, propone eventi di musica e di teatro che celebrano importanti anniversari. Si parte il 20 giugno con i trenta anni dalla scomparsa di Léo Ferré con Anna Maria Castelli in “Fiori d’amore e d’anarchia”.

Tra gli appuntamenti più importanti il centenario della nascita di Italo Calvino con Paolo Hendel in “Viola e il Barone” (19 luglio) e Ciro Masella in “Le città invisibili” (27 luglio). E poi l’amore per la tradizione: quella toscana con Gianmaria Vassallo (17 luglio), quella napoletana con Mimmo Vitale (24 luglio) e le suggestioni internazionali del Coro Femina (21 luglio) e di oltreoceano con Yorka Rios e i Cubania y tradicion (26 luglio). Dal 10 al 12 luglio torna invece il Festival di Economia e Spiritualità, che propone un viaggio tra gli orizzonti musicali di Franco Battiato con Angelo Privitera e le visioni di nuovo mondo di Padre Guidalberto Bormolini e Stefano Mancuso.

Sempre al Pomario Li.be Libera Bellezza propone LucioLucio 80 anni di Dalla e Battisti: due eventi pensati in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita dei due grandi cantautori.

“Innocenti evasioni” è tra i più longevi progetti di tributo a Lucio Battisti in Italia, con quasi 20 anni di storia. Canzoni e racconti si intrecciano in un concerto che vede in scaletta il suo repertorio più iconico.L’appuntamento è previsto per mercoledì 21 giugno e vedrà sul palco Francesco Rainero.

In “Come è profondo il mare” quattro artisti, provenienti da percorsi e strade diverse, si incontrano per omaggiare le canzoni, l’ironia e la poesia di Lucio Dalla nelle sue diverse sfumature, tra grandi successi e brani più nascosti. Il frontman del progetto è Tommaso Novi e l’evento è programmato per giovedì 20 luglio.

Lo spazio del Pomario è ancora protagonista con OpenCine degli Amici del Cabiria. Una rassegna di film all’aperto, 5 serate a settimana per 3 settimane, usciti nelle sale cinematografiche questo autunno/inverno, che spazieranno da film che valorizzano il territorio, film di vari generi, film internazionali, film che hanno ricevuto premi ai vari Festival, film per i più piccoli. Per alcuni di questi sono previsti ospiti del mondo cinematografico e affini che dialogheranno col pubblico.

Martedì 18 luglio torna a Scandicci Teatro Studio Krypton con Migrazioni Digitali: progetto di cui fanno parte “Body Scaping: architetture dinamiche per il corpo” di Massimo Bevilacqua e “Peaceful Places” di Margherita Landi e Agnese Lanza, entrambi previsti al Pomario.

Il primo mira a mettere in connessione, attraverso un format stratificato che fornisce elementi di conoscenza esperienziale e di partecipazione sinergica, due modelli culturali e creativi diversi ma potenzialmente complementari: l’arte performativa che si affida al corpo e alla sua capacità di agire in uno spazio fisico e l’arte digitale che punta a ricreare un livello emozionale e sensoriale attraverso strumenti tecnologici apparentemente freddi e inespressivi.

“Peaceful Places” è invece un’installazione partecipativa e inclusiva grazie a un uso della Realtà Virtuale diverso dal consueto, capace di ridefinire il rapporto tra pubblico e performer: una performance (dentro il visore) genera una performance (quella dei fruitori) che mostra gesti umani, naturali eppure profondamente sentiti.

L’Associazione Impresa propone un testo originale dell’attrice Flavia Pezzo che interpreta ISMENE, quarta e dimenticata figlia del celebre Edipo, sorella di Antigone. Anche in questo caso un gradito ritorno a Scandicci, stavolta di Fulvio Cauteruccio, che firma la regia di questo spettacolo che unisce il linguaggio della parola con la musica di grandi artisti, da Giovanni Lindo Ferretti ai Depeche Mode. L’appuntamento è previsto per il 31 luglio sempre al Pomario.

Immancabile come ogni anno l’associazione APS Aria Network Culturale che porta a Scandicci il suo Cirk Fantastik!. Il titolo di questa edizione è “Eclettica”, edè un omaggio alla libertà individuale, all’esplorazione delle possibilità dei propri modi di vivere, di muoversi, di sperimentare e di contaminarsi. Senza limiti canonici, Eclettica è uno stimolo alla libera espressione di sè, aprendosi all’altro e nutrendosi dei molteplici e variopinti modi di essere; è una spinta verso l’esplorazione, intrecciando linguaggi e forme per raccontare inaspettati punti di vista (1, 2 e il 3 settembre al Pomario dell’Acciaiolo). In questa anteprima di Cirk Fantastik! sarà ospitata l’Arena itinerante Antilia, ispirata ai circhi di un tempo, quando ancora i tendoni non coprivano le loro piste.

Tra gli appuntamenti più importanti di settembre, e più precisamente il 14, “Fuori Casta” di Tempo Reale e Massimo Altomare, alla casa circondariale di Sollicciano. Un progetto nato con l’intento di realizzare un concerto dell’Orkestra Ristretta dei detenuti di Sollicciano aperto al pubblico negli spazi del complesso detentivo per creare un ponte tra il “dentro” e il “fuori” e permettere ai detenuti di creare un legame con la società civile e sentirsene parte integrante. La musica per i detenuti è un modo per far sentire la propria voce, avere un momento pubblico in cui restituire un lavoro fatto in maniera continuativa attraverso laboratori musicali a cura del cantautore Massimo Altomare con il coordinamento di Tempo Reale all’interno del carcere. Il concerto vedrà i detenuti dell’Orkestra Ristretta dialogare in un mix di brani rap e trap (scritti dai detenuti con Altomare) e qualche cover rock-pop liberamente personalizzata con musicisti esterni ospiti a rendere l’esperienza ancora più intensa (ingresso libero con prenotazione).

Sempre a settembre, il 19, a Sollicciano l’associazione Archetipo proporrà lo spettacolo “I diritti dei rapinatori”. Due rapinatori, uno sofferente di amnesia e l’altro di dipendenze e di manie compulsive, raccontano la loro tragicomica storia di lapsus e paradossi nel tentativo infruttuoso di intraprendere una carriera malavitosa.

Tra le “new entry” di quest’anno nel programma di Scandicci Open City l’associazione La Chute con “In cammino verso il vuoto” al Parco di Poggio Valicaia. Percorso interattivo verso il “vuoto” inteso non come assenza ma come allontanamento dalla dimensione materialistica che è la cifra della nostra società. Dal concerto “classico” all’elettronica, metafora del cammino in quanto mezzo che permetta la creazione di una dimensione intima, fatta di ascolto e movimento, unione e partecipazione col tutto. Primo appuntamento in calendario sabato 1 luglio con Baby Dee in concerto.

Sempre a Poggio Valicaia Mascarà Teatro Popolare d’Arte propone “Un teatro piccino picciò”. Un programma di uno spettacolo teatrale e di un laboratorio per bambini pensato per coinvolgere tutta la famiglia per un pomeriggio all’aria aperta in una dei luoghi più belli di Scandicci. Durante tutti gli appuntamenti sarà possibile fare merenda e degustazioni (18/19 luglio).

La Nottola di Minerva presenta la settima edizione della rassegna “Felicità Metropolitane”: dopo il successo delle precedenti edizioni, si rinnova con un itinerario coordinato di autori e artisti di fama nazionale e internazionale, che hanno affrontato la tematica della felicità da diverse angolazioni: un presidio culturale di aggregazione diffuso in collaborazione con gli Enti e le Associazione del territorio per la Città di Firenze e la Città Metropolitana. Domenica 30 luglio l’appuntamento con “Una macchina del tempo chiamata televisione” di Letizia Fuochi (Poggio Valicaia)

L’accademia dei Perseveranti porta a Scandicci il Festival teatrale Sussulti Metropolitani, primo appuntamento giovedì 31 agosto con “La marcia degli alberi” – Letture animate per bambini con laboratorio di origami e “Tre passi” – passeggiata spettacolo da Piazza Resistenza al Parco di Poggio Valicaia.

FuoriCentro Scandicci è la proposta di Fa.R.M. per Open City . 4 repliche di “Rossella e le altre” storia di Rossella Casini, giovane di origini scandiccesi uccisa dalla ‘ndrangheta all’inizio degli anni ‘80. Il racconto delle donne e del loro ruolo nelle vicende di ‘ndrangheta: testimoni di giustizia, collaboratrici, criminali perfettamente integrate nel sistema. Un viaggio in un mondo con regole sconosciute ai più, regole che non possono essere infrante, pena la vita. Prossimo appuntamento venerdì 16 giugno alla Casa Del Popolo Rita Atria al Vingone.

Altra novità: la Casa del Popolo del Vingone organizza la prima edizione di “Altre Spiagge”, festival di cultura queer a Scandicci. Una rassegna divisa in 4 serate che attraversa tutto il periodo estivo con un’offerta multidisciplinare di spettacoli, talk culturali, eventi partecipativi all’aria aperta, che costruisce nel Circolo Arci di Vingone e nei suoi spazi esterni, un luogo “safe”, in cui ogni cittadina e cittadino possa sentirsi accolto e ascoltato. Primo appuntamento sabato 17 giugno, in programma un talk con Chiara Ottanelli e presentazione del libro “Cuore di farfalla”, a seguire Queer Night con Monella Rai e Fenicia.

Officina dei sogni apre al territorio di Scandicci con un’esperienza teatrale “In circolo con i bambini, per i bambini”: uno spazio di confronto per le famiglie, un piccolo motore culturale per vitalizzare e sostenere spazi alternativi del territorio cittadino con una variopinta proposta culturale. Da qui la scelta di collocare gli spettacoli in più luoghi della città: i circoli. Primo appuntamento sabato 10 giugno al Circolo Arci Casa Del Popolo Vittorio Masiani con “Isotta vs. Shakespeare”: spettacolo con bambini in scena 6-12 anni.

Sempre in quest’ultima location la XXV Rassegna teatrale in vernacolo a cura di Arci Teatro, per proseguire un percorso di avvicinamento di tutta la popolazione del territorio al teatro. Mercoledì 14 giugno la Compagnia In Fabula propone “Quando la pera è matura” di Augusto Novelli.

Al Circolo Bella Ciao Fratelli Mariotti di Giogoli “Il piccolo teatro in campagna – Un attore ed il suo pubblico”: due spettacoli teatrali in forma di monologo tra olivi nostrani ed un panorama inatteso.

Il primo, “Odissea Dieci” di e con Matteo Pecorini, è uno spettacolo in cui diversi linguaggi artistici giocano insieme per rivivere il decimo canto, dell’Odissea (15 giugno).

Il secondo, tratto dal libro “Son cavoli miei, confessioni di un’ortolana” di Maila Ermini e da lei stessa messo in scena (6 luglio).

Il consueto appuntamento con Open Ring Scandicci curato da Nem Nuovi Eventi Musicali si rinnova, nel luogo e nei contenuti. I quattro concerti previsti per il mese di luglio si terranno tutti presso il Circolo ARCI Le Bagnese, immerso in una splendida area verde attrezzata. La programmazione, incentrata attorno ad artisti di assoluta qualità, spazia tra generi e forme: il jazz puro e cristallino di Lanzoni e Tino (19 luglio), il ritmo avvincente e avvolgente di Quartiere Tamburi (7 luglio), la fusione tra musica e teatro di The Goodmen Trio (4 luglio) e infine lo swing ballereccio dei Ragazzi Scimmia (21 luglio). Quattro serate uniche ad ingresso libero e gratuito.

Immancabili i Gogmagog che quest’anno propongono “Ma che Scherzi?“ due appuntamenti dedicati alla leggerezza e al paradosso. Giovedì 6 luglio al Circolo Arci Casa Del Popolo Vittorio Masiani “Scherzo ma non troppo” di Virginio Liberti, con Carlo Salvador e con la regia di Tommaso Taddei. Mercoledì 12 luglio alla Biblioteca di Scandicci “Una birichinata letteraria. Il coccodrillo di Dostoevskij”, lettura scenica a cura di Tommaso Taddei, tratta da “Il coccodrillo” di Fedor Dostoevskij.

Anche quest’anno Arca Azzurra ha deciso di corroborare relazioni già esistenti con due realtà di Badia a Settimo (Casa del Popolo Vittorio Masiani e Abbazia di S. Salvatore e S. Lorenzo) con un apporto di natura artistica e culturale di alto livello che possa andare a coinvolgere un pubblico trasversale per età e condizione sociale. La proposta complessiva per i due spazi avrà come tema conduttore il filo rosso dell’Amore (20, 27 luglio e 22 agosto alla Casa del Popolo Vittorio Masiani, 2 agosto Abbazia di S. Salvatore e S. Lorenzo). Tra gli spettacoli si segnala “Panico ma Rosa” con Alessandro Benvenuti in programma il 22 agosto.

“Il Gioco del Re” dell’associazione Art-U è lavoro liberamente ispirato al racconto “il Re Bello” di A. Palazzeschi, si racconta del grande Re di Bironia che, frustrato dall’ennesima nascita di una figlia femmina da parte della Regina, ordisce un inganno nel regno per spacciare come Principe quella che sarebbe in realtà una principessa. Martedì 12 settembre alla Casa del Popolo di San Colombano.

La Proloco San Vincenzo a Torri-Colline scandiccesi torna a Open City con i suoi progetti “It’s jazz time” – Rassegna jazz nelle fattorie e “PievinCanto” Rassegna di cori nelle chiese.

L’iniziativa mira a promuovere la diffusione e l’arricchimento della cultura musicale attraverso la proposta di spettacoli di altissima qualità in luoghi che aggiungono la bellezza e l’eccellenza delle colline scandiccesi. Per la rassegna jazz primo appuntamento sabato 1 luglio alla Fattoria di Roncigliano con i Flux Trio, a seguire Titta Nesti trio, Lorenzo Bellini Electric Trio, Matilde Benvenuti.

I concerti alla Villa di Vico della Fondazione Omraam raggiungeranno quest’anno la XXX Edizione e, dall’anno 2000, sono anche sostenuti dal Comune di Scandicci. A partire dal 2021 il Comitato artistico di “Musica in Villa” ha deciso di svolgere i suoi spettacoli anche all’aperto, nel vasto Giardino della Villa, proponendo un programma artistico adatto anche a esibizioni all’esterno e creando quindi un nuovo spazio per gli eventi. Tra gli appuntamenti più imminenti giovedì 15 giugno “Inno alla Luce, alla Madre Divina”, un concerto in onore di Anandamayi Ma.

In programma a Scandicci l’omaggio, ormai annuale, che la Proloco Piana di Settimo-Scandicci rende al poeta Dino Campana, morto a Castelpulci il 1° marzo 1932 e sepolto nella chiesa dei Santi Salvatore e Lorenzo a Settimo. L’evento si svolge nell’ambito di un appuntamento ancora più tradizionale e caro alla comunità di Badia a Settimo: l’Antica Fiera, che quest’anno compie ben 123 anni. In programma sabato 24 giugno in Piazza Vittorio Veneto a Badia a Settimo un concerto di musica argentina: racconti, proiezioni, esibizioni di tango Associazione Culturale Volver. Il giorno successivo “Un mistero di sogni avverati”, Massimiliano Larocca canta Dino Campana.

L’Auser di Scandicci, la sez. soci Coop Scandicci, Spi-Cgil e l’associazione culturale Mald’estro propongono “L’Unione fa cultura”, due spettacoli teatrali nel giardino dell’Humanitas. Mercoledì 28 giugno “Mamma che dolore + Sik Sik” due atti unici tratti da E. De Filippo, mercoledì 12 luglio “Sei personaggi in cerca d’autore” tratto da L. Pirandello.

Assoluta novità, che unisce la musica all’arte contemporanea, Toast APS “Costanza – la città amplificata” è un programma di 12 ore al Parcheggio di Villa Costanza che comprende suono, musica e discussione collettiva, riattivando l’opera permanente dell’artista David Casini intitolata “Solo un pezzo, solo un pezzo dai” – installato nel 2019 a Villa Costanza, Scandicci con il supporto di Powersoft che ha donato il potente amplificatore inglobato nell’opera. Tra i protagonisti della giornata ci sono: gli artisti e le artiste invitate dai soggetti curatoriali coinvolti. Si verrà a costruire una comunità di musicisti e musiciste, persone curiose e appassionate che hanno risposto “presente” alla chiamata diffusa di AA Amplificatore Aperto; o membri di enti, organizzazioni e attività del territorio che hanno mostrato interesse a prendersi cura dell’opera.