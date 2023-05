Mercato di Sant’Ambrogio Firenze, 1,3 milioni per riqualificazione

Firenze, un piano di interventi in tre fasi per dare nuova vita all’area del mercato di Sant’Ambrogio, a Firenze. Oggi è stato svolto un sopralluogo alla struttura dal sindaco Dario Nardella, dagli assessori Titta Meucci (con delega ai lavori pubblici) e Giovanni Bettarini (commercio e attività produttive).

L’intervento sul mercato di Sant’Ambrogio, da 1,3 milioni di euro, prevede la realizzazione di un nuovo loggiato esterno in armonia con la piazza, che andrà a sostituire completamente le vecchie pensiline. Saranno realizzati anche nuovi impianti a servizio dei posteggi esterni per le attività mercatali, spiega una nota di Palazzo Vecchio, e una nuova pavimentazione.

Le tre fasi che riguarderanno la realizzazione dei nuovi pavimenti interni, della vasca antincendio e delle nuove tettoie.

Il primo intervento è in corso e sarà completato a settembre: la seconda fase, relativa realizzazione della vasca antincendio, è prevista da luglio a dicembre.

La terza fase, a partire da gennaio 2024, riguarderà la realizzazione delle nuove tettoie esterne, con spostamento dei banchi dei generi vari nella sede provvisoria di piazza Annigoni e ricollocamento di quelli alimentari in un’unica metà delle vecchie tettoie (giugno-settembre).

Inoltre, da giugno 2024, si spiega ancora dal Comune, i banchi saranno ricollocati in un’unica metà delle nuove tettoie. Da luglio a novembre 2024 è previsto il cambio sede di parte dei banchi e lo spostamento degli altri nella sede provvisoria di piazza Annigoni. Infine, a dicembre 2024, i banchi alimentari saranno ricollocati sotto le nuove tettoie.

“E’ un momento di grande attenzione ai mercati storici della nostra città – ha detto Nardella -, con lavori importanti che sono in corso per riqualificare le strutture storiche e le aree mercatali in modo da rendere questi luoghi sempre più moderni e funzionali”.