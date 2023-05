‘Italia Nostra’ attacca l’assessore Giorgio: “Quali sono le sue competenze in materia ambientali”

Firenze, in una nota, Italia Nostra replica alle affermazioni dell’assessore Giorgio nel corso della seduta del Consiglio comunale di ieri in merito alla protesta “per salvare i 21 pini che si vorrebbero abbattere in viale Redi“.

Sul progetto viale Redi a Firenze, si legge nella nota di Italia Nostra, “ci hanno colpito le dichiarazioni dell’assessore all’ambiente Andrea Giorgio. Una cosa che non possiamo accettare è il giudizio di incompetenza tecnica dato ai cittadini e alla nostra associazione. Lo rispediamo al mittente chiedendo a Giorgio che ci dica quali sono le sue competenze in materia ambientali e, in particolare, di verde urbano. E ancora ci dica quali sono i tecnici autorevoli che l’amministrazione comunale ha in organico o come consulenti per la gestione del verde urbano”.

“Facciamo notare che la parte del progetto di riqualificazione del viale Redi – prosegue l’associazione – relativa alla sistemazione a verde è stata redatta da un ingegnere e da due geometri”.

Giorgio ieri aveva dichiarato di non voler “fermare il progetto perché ha a che fare con la sicurezza”, invitando ad “ascoltare gli esperti” e non le “persone che hanno meno competenze”.

Italia Nostra si è detta “pronta in ogni momento a fornire a Giorgio e ai consiglieri i dati sulle competenze tecnico professionali possedute”.