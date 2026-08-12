Controradio Streaming
Mer 12 Ago 2026
HomeToscanaCronacaMattarella, Sant'Anna di Stazzema simbolo abisso in cui guerre fanno precipitare
ToscanaCronaca

Mattarella, Sant’Anna di Stazzema simbolo abisso in cui guerre fanno precipitare

Raffaele Palumbo
By Raffaele Palumbo
Stazzema
Foto di repertorio

Oggi le celebrazioni per gli 82 anni della strage di Sant’Anna di Stazzema, avvenuta il 12 agosto del 1944 per mano nazifascista. Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“La Repubblica avverte il dovere di ricordare gli innocenti – donne, anziani, bambini – uccisi senza alcuna pietà a Sant’Anna e nelle frazioni di Stazzema, oltraggiando e bruciando i loro corpi, calpestando ogni sentimento di umanità. In questo sacrario civile, come in altri luoghi di dolore, si trovano le radici della Repubblica”. Lo scrive in un messaggio in occasione dell’anniversario della strage, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La mattina del 12 agosto 1944 – ricorda – i reparti delle SS, con la complicità dei fascisti, diedero inizio alla strage. Un simbolo dell’abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell’uomo, facendo prevalere l’orrore dell’annientamento”. “La comunità di Stazzema, dopo il dolore, è stata capace di ritrovare fiducia, con l’Italia e l’Europa che hanno riscattato con la pace, la libertà, la democrazia, con i diritti eguali e universali, con la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto”, conclude il capo dello Stato.

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeNewslineRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del FuocoStato bradoComune di PisaArma dei CarabinieriComune di LivornoSalt PeanutsCecilia Del Realtri-podcastMatteo RenziLucille djLivornoEike SchmidtRound MidnightGallerie degli UffiziPdCgilRockville

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976)
Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze Tel 055.73.99910 P. IVA 03353190485
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Controradio @ 2017-22