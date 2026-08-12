SANT’ANNA DI STAZZEMA. In occasione delle commemorazioni dell’eccidio nazifascista del 12 agosto 1944, il Comune di Stazzema e il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema ripropongono la più importante mostra al mondo di disegni di bambini sul tema della pace, con oltre 200 mila elaborati raccolti in dieci anni di attività. La mostra prenderà simbolicamente il via nell’ambito delle celebrazioni del 12 agosto, giornata di memoria dell’82° anniversario della strage. Ai nostri microfoni il Sindaco di Sant’Anna di Stazzema Maurizio Verona.
Sant’Anna di Stazzema, 82 anni fa la strage
/
RSS Feed