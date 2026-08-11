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Mar 11 Ago 2026
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Toscana, per Ferragosto aperti 19 tra musei nazionali e luoghi della cultura

By Domenico Guarino
Musei da visitare in Toscana a Ferragosto
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 Da Firenze ad Arezzo, dalla Valtiberina all’Elba, fino a Pistoia e Chiusi, sono 19 tra musei e luoghi della cultura della direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura aperti sabato 15 agosto per trascorrere un Ferragosto alla scoperta del patrimonio culturale toscano.

Tra le proposte da visitare in Toscana a Ferragosto, le mostre “Rothko a Firenze”, “La Biblioteca svelata” al Museo di San Marco a Firenze, “La Minerva di Arezzo” al Museo Archeologico nazionale, Sempre ad Arezzo, nella Basilica di San Francesco visite con prenotazione obbligatoria alla Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, nella Cappella Bacci. Nell’Area archeologica del Sodo il Ferragosto diventa un’occasione per entrare nel paesaggio della Cortona etrusca. A Portoferraio (Livorno), all’Isola d’Elba, è possibile visitare le due residenze napoleoniche di Villa San Martino e Palazzina dei Mulini, che ospitano la mostra diffusa “50 Years of Creation” di Andrea Roggi.

A Pistoia la proposta della Direzione regionale si articola in un vero e proprio itinerario attraverso tre luoghi di grande interesse storico e artistico: la Fortezza di Santa Barbara, l’ex Chiesa del Tau, e l’Oratorio di San Desiderio. Al Museo nazionale etrusco di Chiusi (Siena), accanto alle collezioni permanenti, fino al 31 agosto è possibile visitare la mostra dedicata agli artisti contemporanei Dituri, Manetti e Nasorri e la mostra “Un giovane di belle speranze Ranuccio Bianchi Bandinelli 1922-1929: i primi passi di un archeologo”.

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