Mattarella a Firenze, partecipa a inaugurazione del Festival delle Regioni

Mattarella, è appena arrivato a Palazzo Vecchio dove parteciperà alla cerimonia di apertura del 5/o Festival delle Regioni e delle Province autonome.
Mattarella, è appena arrivato a Palazzo Vecchio dove parteciperà alla cerimonia di apertura del 5/o Festival delle Regioni e delle Province autonome. Il presidente della Repubblica ha raggiunto piazza della Signoria dove curiosi e, soprattutto, turisti erano assiepati alle transenne di protezione, smartphone in mano per foto e video. Applausi al suo arrivo. Ad accoglierlo il presidente della Regione Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro. La giornata fiorentina del capo dello Stato proseguirà poi con una visita privata al complesso della Basilica di Santa Croce, tra cui la Cappella Bardi dove si è appena concluso il restauro degli affreschi di Giotto dedicato a ‘Storie della vita di San Francesco d’Assisi’ (1317-1325).